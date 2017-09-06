Варшава, 6 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Польша хочет сократить количество электроэнергии, вырабатываемое из угля, а взамен построить атомную электростанцию. Об этом сегодня, 6 сентября, на экономическом форуме в Крынице-Здруй заявил министр энергетики республики Кшиштоф Тхужевский.

Дмитрий Николенко Памятник «Мирный атом»

По его словам, Польша нуждается в АЭС, состоящей из трех энергетических блоков общей мощностью 4,5 тыс. МВт. Строительством атомной электростанции польская сторона заинтересовалась потому, что одной из целей страны сейчас является снижение до 50% количества электроэнергии, получаемой от угольных ТЭС.

Дело в том, что сейчас Варшава также ведет переговоры с Европейской комиссией по поводу зимнего пакета, который касается выбросов вредных веществ в атмосферу. Как подчеркнул Тхужевский, в настоящее время профильные специалисты занимаются тем, что прорабатывают аргументы для того, что убедить правительство страны в необходимости создания АЭС.

Напомним, что еще в 2010 году Варшава заявляла, что планирует завершение строительства и начало работы первой АЭС в Польше в 2020 году, о чем говорилось в программе Польской атомной энергетики, разработанной министерством экономики РП. Предполагалось, что до 2013 года удастся определить место сооружения первой электростанции, а разрешение на ее строительство рассчитывали получить до 2015 года, непосредственное строительство объекта начать в 2016 году. Зато вторую АЭС в РП хотели сооружать в 2021—2030 годах.

В марте 2017 года в министерстве энергетики Польши заявили о том, что его ведомство занимается разработкой нового плана строительства АЭС и ее финансирования. Причем сделать это планировали до конца того же месяца, а одобрить совет министров должен был этот план в середине года.

Согласно неофициальным данным, стоимость строительства объекта составит более 10 млрд евро. Место расположения объекта пока не определили. И известно об этом станет не ранее 2019 года, говорил ранее руководитель департамента Юзеф Соболевский. Он также отмечал, что департамент проводит геологические и экологические исследования местности. По закону, выбор должен быть сделан между двумя территориями, где может быть расположена электростанция: местности Любятув или Жарновец.

Польша начинала строительство АЭС еще в 1983 году, это была атомная электростанция «Жарновец» под Гданьском. Но ее возведение остановили в 89-м году из-за аварии на Чернобыльской АЭС и активизации после этого протестов «зеленых». Теперь польские политики то и дело предлагают достроить эту станцию или начать сооружение новой. Нынешний глава минэнерго республики Кшиштоф Тхужевский — сторонник атомной энергетики. По его мнению, решение о строительстве АЭС теперь могут принять до конца 2017 года, после чего за 30 или 40 лет в стране построят не одну, а целых три АЭС.

Так, в августе текущего года польское энергетическое ведомство сообщило о том, что занимается подготовкой программы строительства АЭС на ближайшие десять лет. Правда, тогда отмечалось, что от планов по строительству угольных ТЭС страна не отказывается.

Согласно публикациям Dziennik Gazeta Prawna, которая в начале августа сообщила, что решение о строительстве АЭС уже принято, пока открытыми остаются главные вопросы: на какие деньги строить и по чьим технологиям. Издание отмечало, что проблема с выбором технологий состоит в том, что министерство финансов выступает за французские технологии, министерство энергетики — за корейские и китайские.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Польшу поставляется низкосортный уголь, из-за чего происходит огромное количество вредных выбросов в атмосферу. Но несмотря на это, Польша отказалась покупать электричество с Белорусской АЭС, когда та будет достроена. Таким образом, Варшава присоединилась к литовскому бойкоту, спровоцированному сомнениями в безопасности станции. АЭС возводит концерн «Росатом», а представители МАГАТЭ после проведения экспертизы энергоблоков не раз публично заявляли о том, что эта атомная электростанция полностью безопасна и соответствует всем сегодняшним международным атомным стандартам, которые были серьезно ужесточены после аварии на японской «Фукусиме-1».