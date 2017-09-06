Владивосток, 6 сентября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подтвердил непризнание Москвой ядерного статуса Северной Кореи. Об этом он заявил 6 сентября на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию. Мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубым образом нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения оружия массового поражения и создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии. Поэтому Москва поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, в котором очередные запуски баллистических ракет решительно осуждались.

Вместе с тем президент РФ напомнил, что только лишь санкциями и давлением на КНДР кризис на Корейском полуострове разрешить не получится. Необходимы политико-дипломатические инструменты.

«Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября лидеры России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию на Корейском полуострове на полях Восточного экономического форума. Так, глава Южной Кореи отметил, что ситуация может выйти из-под контроля, если Северная Корея продолжит свои «провокационные действия» по испытанию ядерного оружия, и призвал к введению против соседа более жестких санкций. Путин отметил, что такой шаг будет вести «в никуда».

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