Чебоксары, 6 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии при росте урожайности объём намолоченного зерна снизился. В настоящее время зерновые убраны с площади 68,7%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные минсельхоза республики.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

В Чувашии скошено 187,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 68,7% к посевной площади (на 5 сентября 2016 года было скошено 280,9 тыс. га, или 98% от посевной площади. Среди муниципалитетов лидерами являются Яльчикский район (скошено 88,4% площадей) и Красночетайский район (75,9%), аутсайдеры — Цивильский район (57,3%) и Чебоксарский район (59,5%).

Обмолочено в Чувашии 187,7 тыс. га (на 5 сентября 2016 года — 281 тыс. га). Намолочено 510 тыс. тонн зерна при урожайности 27,2 ц/га — на аналогичную дату прошлого года показатель составил соответственно 635 тыс. тонн и 22,6 ц/га. По данным министерства, среднесуточный обмолот по республике составил 4,2 тыс. га (на 5 сентября 2016 года — 667 га). На жатве задействовано 325 зерноуборочных комбайна (на 5 сентября 2016 года — 45).

Уборка картофеля идёт в 20 муниципальных районах, убрано 646 га (на 5 сентября 2016 года — 1422 га). Валовой сбор по сравнению с прошлым годом упал вдвое и составляет 14,09 тыс. тонн, при этом урожайность возросла со 199,8 до 218,3 ц/га. Овощи убраны с площади 415 га (на 5 сентября 2016 года — 275 га), валовой сбор составляет 5,2 тыс. тонн при урожайности 124,4 ц/га.

Под урожай 2018 года озимые зерновые культуры планируется разместить на площади 105 тыс. га. Под посев озимых на 5 сентября подготовлено 80,8 тыс. га (77% к плану сева), посеяно 40,2 тыс. га озимых зерновых культур (38,3% к плану). В Минсельхозе Чувашии заверяют, что проблем с обеспечением семенами не ожидается.