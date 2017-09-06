Владивосток, 6 сентября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Сахалин представил на Восточном экономическом форуме проект производства беспилотников. Об этом 6 сентября сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

Sakhalin.gov.ru Беспилотник представленный на Восточном экономическом форуме

По словам разработчиков, беспилотники на Дальнем Востоке востребованы при мониторинге ледовой обстановки или лесных пожаров. Также большую пользу летательные аппараты могут принести при проведении аэрофотосъемки или поиске пропавших людей.

«Все беспилотники, которые сегодня есть на рынке и которые используют геодезические компании, — «сухопутные» — им требуется суша для посадки. А тот аппарат, который мы разработали, в состоянии садиться в штатном режиме на водную поверхность», — сказал генеральный конструктор компании-разработчика Эдуард Абрамов.

Он также добавил, что помимо автопосадки беспилотник имеет системы автоматического поиска и спасения, а также антиопределения.

Размах крыльев летательного аппарата составляет 3,5 метров, а масса — около 12 килограммов. Предельная дальность полета составит около 400 километров. На аппарат можно установить сразу несколько тепловизоров, фото — или видеокамер. Изображение выводится на мониторы наземной станции.

Сообщается, ориентировочная стоимость авиасистемы будет составлять от 1,5 миллионов рублей. Возможностями аппарата заинтересовались нефтегазовые и геодезические компании региона.

Напомним, третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября.