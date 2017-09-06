Вашингтон, 6 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Paramount Studios приступила к созданию фильма про Дракулу, который станет приквелом к классической истории, режиссером назначен создатель «Оно» Андрес Мушьетти, об этом 5 сентября сообщил портал Variety.

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В качестве продюсеров выступят Рой Ли и Барбара Мушьетти, которые ранее сотрудничали при производстве «Оно».

История нового фильма будет начинаться в 1868 году, когда Брэм Стокер встречается со злом, которое запирает его в древней башне. Книга была написана Дакром Стокером в соавторстве с Джей Ди Баркером.

Для того, чтобы получить права на экранизацию Paramount пришлось выиграть конкурс, который провели: Кристин Нельсон из «Литературного агентства Нельсона», Анджела Чэн Каплан из Cheng Caplan Company Inc. и адвокат Уэйн Александр.

Напомним, роман «Дракула» Брэма Стокера впервые вышел в 1897 году, когда автору было 50 лет. Стокер заложил в нём основы жанра ужасов.

Ожидается, что фильм «Оно» Мушьетти по роману Стивена Кинга станет большим успехом для кинокомпании New Line, в США на большие экраны картина выйдет 8 сентября 2017 года.