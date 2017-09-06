Симферополь, 6 сентября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. То, что около четверти украинских абитуриентов, набравших в этом году высокие баллы на тестировании, вообще не поступали в местные вузы, решив продолжить обучение в России, Белоруссии или Польше, украинские власти и СМИ абсолютно не волнует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил одесский политолог и политический эмигрант Иван Лизан, проживающий уже несколько лет в Донецке, комментируя заявление украинских властей о якобы массовом поступлении абитуриентов из Донбасса в украинские вузы.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой. 1934

«1,5−2% абитуриентов из ЛДНР в украинских вузах — это нормально. Примерно столько в республике насчитывается и сторонников немедленного вхождения ДНР и ЛНР в состав Украины на любых условиях Киева. То есть фактически это дети тех, кто лоялен Украине и связывает своё будущее или с Украиной, или с возвратом республик в состав Украины», — считает Лизан.

«Сомневаюсь, что к данным абитуриентам или их родителям будут применяться какие-либо меры со стороны правоохранительных органов — у них есть чем заняться, потому дети могут спокойно учиться. К тому же это их право — выбирать вуз и самостоятельно определять своё будущее», — отметил эксперт.

По его словам, аналогичная история наблюдается и в Крыму, где российская власть куда спокойнее смотрит на тех, кто уехал учиться на Украину.

«А вот что касается абитуриентов с Украины, поступивших в вузы республик, то ими, полагаю, рано или поздно займётся СБУ — её хлебом не корми, а дай возможность показатели сделать. И куда интереснее в этой истории тот факт, что около четверти украинских абитуриентов, набравших высокие баллы на тестировании, вообще не поступали в украинские вузы. Очевидно, их нужно искать в России — там из года в год растёт количество студентов с Украины — и в Польше с Белоруссией. С большей долей вероятности там они и останутся после окончания учёбы. Но такие цифры украинские власти и СМИ не особо интересуют», — уточнил Иван Лизан.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации директора департамента высшего образования министерства образования и науки Украины Олега Шарова, в ходе последней вступительной кампании в украинские высшие учебные заведения зачислили около тысячи абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, это ещё не окончательные данные, поскольку студенты могут поступать в вузы до 30 сентября.

Отметим, что в ДНР и ЛНР работает гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса, одним из направлений которой является привлечение абитуриентов из подконтрольных Украине территорий к обучению в вузах республик.

Так, по данным министерства образования и науки ДНР, в нынешнем учебном году в независимой республике будет работать 1210 образовательных учреждений различных уровней образования, в которых учатся 239 тыс. 155 человек.