Ярославль, 6 сентября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. С предложением продлить срок замены нестационарных торговых объектов сегодня на заседании муниципалитета выступил мэр Ярославля Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Депутаты продлили срок замены ларьков

Как сообщил депутатам Владимир Слепцов, в Ярославле на сегодняшний день заключено 534 договора на установку новых НТО. Более чем по 400 согласованы проекты. Из них установлены 69, еще 149 находятся в стадии производства. Таким образом к 1 сентября — установленному сроку замены сделать это удалось лишь в отношении 12% киосков.

Производством новых НТО занимается всего 12 производителей. Сейчас они перегружены заказами. Изготовление одного НТО занимает от двух до трех месяцев.

Кроме того, с целью поддержать социально ориентированный бизнес, Владимир Слепцов предложил снизить коэффициенты специализации, которые используются для расчета размера начальной цены аукционов на право размещения НТО.

Для молока и молочной продукции коэффициент снижен с 0,5 до 0,25, для рыбы и рыбной продукции с 0,7до 0,5. Также с 0,7 до 0,5 снижен коэффициент для выпечной продукции. Самый низкий коэффициент устанавливается для печати — с 0,25 до 0,125.

«Мы последовательно поддерживаем в Ярославле малый бизнес. По нашей инициативе на 50% была снижена плата за право пользования, до восьми лет продлен срок размещения, предусмотрена субаренда. Сегодня я предлагаю продлить срок замены НТО до 1 декабря, потому что вижу объективные обстоятельства, которые не позволяют предпринимателям заменить НТО к ранее установленному сроку», — сказал Владимир Слепцов.

Депутаты поддержали это решение.