Брешиа, Италия, 6 сентября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Четырехлетняя девочка умерла от малярии в больнице в Италии в городе Брешиа (область Ломбардия). Новость сообщает итальянский информационный канал TG24. Ребенок проживал в городе Тренто, однако находилcя на отдыхе на Венецианской Ривьере, откуда и поступил в больницу Брешии с высокой температурой.

George Hodan George Hodan Врач

Для врачей до сих пор остается загадкой то, где и при каких условиях девочка могла заразиться. Комар, который передает эту болезнь, отсутствует как вид в Италии. Родители девочки рассказали, что никогда не посещали малярийные страны. Однако в августе их дочка находилась на лечении в городе Тренто, в детском отделении, в соседней палате лежали дети из Буркина-Фасо, вернувшиеся из поездки в страну происхождения. Оба ребенка были заряжены малярией, однако вскоре дети выздоровели и были выписаны из больницы.

«Первоначальные сведения указывают на то, что девочка, возможно, заразилась малярией в больнице в Тренто, мы отправили экспертов, чтобы исследовать больницу на предмет дезинсекции и наличия малярийных комаров», — заявила министр здравоохранения Беатриче Лорензин.

По случаю смерти ребенка заведено судебное дело, в настоящий момент не исключено, что девочка могла быть заражена комаром, прибывшим из-за границы в каком-то багаже. Аутопсия показала, что ребенок умер от церебральной малярии, самой серьезной формы заболевания. Этот агрессивный тип заболевания передается комаром Plamodium Falciparum, наиболее агрессивным видом малярийных москитов. Это первый случай заболевания в Италии за последние тридцать лет.