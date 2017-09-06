Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга могут потратить на демонтаж медиацентра у стадиона «Санкт-Петербург» (ранее известен как «Зенит-Арена») дополнительно 432 млн рублей в 2018 году. Такую сумму городской комитет по строительству запросил из бюджета, сообщили ИА REGNUM в этом ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

По словам главы комитета Сергея Морозова, расчеты провела автономная некоммерческая организация «Арена-2018», которая и является заказчиком работ временной инфраструктуры к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года.

Теперь, после окончания Кубка конфедераций, медиацентр решено переместить в сторону парковок, чтобы было удобнее работать с выкатным полем стадиона — нынешнее расположение центра мешает нормальному росту газона в естественных условиях.

Так в комитете по строительству объяснили необходимость дорогостоящей передислокации. Морозов пояснил, что часть конструкций медиацентра будет демонтирована, а некоторые придется создать заново.

По данным комитета по строительству, все объекты временной инфраструктуры к двум международным футбольным турнирам, получившие положительное заключение экспертизы, обойдутся Петербургу в 3,74 млрд рублей. На 2016−2018 годы было предусмотрено 3,22 млрд рублей из городского бюджета, в том числе 899 млн рублей в прошлом году выделил федеральный центр из бюджета Министерства спорта.

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Напомним, что выкатное поле, наряду с раздвижной крышей, было одной из «изюминок» нового стадиона на Крестовском острове. Сложностью этих конструкций объяснялось многократное удорожание спортивной арены. Выкатное поле должно было обеспечить проведение на стадионе массовых концертных или выставочных мероприятий без угрозы футбольному газону.

Однако в результате появления медиацентра поле стало невозможно выдвинуть из чаши стадиона. Это привело к тому, что трава газона была лишена естественного солнечного света и проветривания, что привело к гибели первоначального газона стадиона и его замене на новый газон. Уже новый газон, по некоторым данным, вновь придется менять в ближайшем будущем.

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Добавим, на нулевых чтениях бюджета в городском Заксобрании комитет по строительству попросил дополнительно более 25 млрд рублей на проектирование, строительство и реконструкцию социальных объектов. Приоритетными объектами финансирования комитета в следующем году заявлены отрасли общего (8,7 млрд) и дошкольного образования (3 млрд), здравоохранения (6,3 млрд), физической культуры и спорта (1,7 млрд).