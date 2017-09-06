Брюссель, 6 сентября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Европейский суд отказался рассматривать иски Венгрии и Словакии, в которых эти страны требовали отменить обязательные квоты на расселение беженцев. Об этом сообщает Agence France-Presse.

un.org Беженцы

Речь идет о квотах, предусмотренных для всех стран — членов Европейского союза, и касающихся беженцев, которые оказались в Италии и Греции. Решение о расселении беженцев по странам содружества было принято Советом ЕС 22 сентября 2015 года.

Для снижения миграционного давления на Грецию и Италию члены ЕС должны принять по 120 тыс. беженцев. Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия голосовали против введения квот, финская сторона воздержалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Брюсселя возмещения затрат на сооружение пограничного ограждения от беженцев. Он заявил, что Венгрия защищает южные границы европейского содружества от наплыва нелегальных беженцев, и потому Еврокомиссия должна взять на себя половину расходов, связанных и с возведением заграждения, и с его эксплуатацией.

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Однако Еврокомиссия отвергла финансовые требования Венгрии: 6 сентября ее глава Жан-Клод Юнкер направил Орбану письмо, в котором обвинил Будапешт в «недобросовестном» обращении с финансовыми средствами ЕС. Юнкер напомнил, что с 2014 по 2015 год Брюссель направил Венгрии €6 млн. Эти средства должны были помочь стране справится с надвигающимся кризисом беженцев, однако 67% от суммы были «растрачены впустую».