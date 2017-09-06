Пекин, 6 сентября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Учёные из Китая обнаружили две новые звезды, которые перемещаются с огромной скоростью. Об этом 5 сентября сообщают «Вести».

Звёздный океан

Китайские астрономы обнаружили новые звезды при помощи телескопа LAMOST, расположенного недалеко от Пекина. Сообщается, что этот телескоп является самым крупным на сегодняшний день, который может анализировать спектр наблюдаемых объектов.

Учёные дали название звёздам LAMOST-HSV2 и LAMOST-HSV3. По их словам, звёзды отдаляются от Солнечной системы. Сейчас расстояние составляет примерно 70 тыс. световых лет.

Звёзды летят со скоростью более 300 километров в секунду. Причём эта величина может быть и больше — до 1000 километров в секунду — из-за того, что объекты движутся не по прямой, а под углом.

Китайские специалисты надеются проверить это с помощь телескоп Gaia, который находится на орбите и предназначен для измерения координат и скоростей звёзд.

По мнению исследователей, что такую огромную скорость звёзды смогли развить из-за огромной черной дыры, которая находится в центре нашей галактики.