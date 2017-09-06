Ярославль, 6 сентября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Волго-Вятского округа решил, что стадион «Красный перекоп» должен принадлежать мэрии Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова.

Новый поворот в судьбе стадиона

ООО «Гилси» получило в аренду федеральные земли парка, разбитого в 18-м веке, для реконструкции и реставрации зданий и строительства многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром. Земля парка является территорией памятника федерального значения. ООО «Гилси» просило отменить нормы Генерального плана и правил землепользования и застройки, которые не позволяют осуществить деятельность, обозначенную в договоре аренды, — реконструкцию и реставрацию зданий и строительство, так как статус рекреационной зоны не предусматривает таких видов. Между тем Генеральный план был утвержден раньше, чем заключен договор аренды. Областной суд отказал ООО «ГИЛСИ» в исковых требованиях к муниципалитету города Ярославля. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к мэрии города Ярославля о признании отсутствующим права муниципальной собственности на стадион «Красный перекоп».

Пока судьба многострадального стадиона решались в суде, он превратился в объект повышенной опасности. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин выяснил, что на территории стадиона много постороннего мусора, есть таблички, что идет реставрации, но нет ни ограждений, ни людей, которые бы контролировали свободный доступ к нему. Рядом расположена школа № 32, гуляют мамы с колясками. Детский омбудсмен направил обращение в областную и природоохранную прокуратуру и губернатору области с предложением навести порядок и обезопасить Петропавловский парк и стадион рядом с ним.

Арбитражный суд Ярославской области решением от 28.12.2016, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 29.03.2017, удовлетворил заявленные требования, признав отсутствующим зарегистрированное право собственности города Ярославля на спорные объекты. Не согласившись с состоявшимися судебными актами, мэрия обратилась в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. Суд второй инстанции требования мэрии удовлетворил и вернул дело на дальнейшее рассмотрение в Ярославский арбитражный суд. Это решение повлияло на процесс, где ООО «ГИЛСИ» пытается оспорить решение мэрии Ярославля о запрете сноса стадиона. После того как выяснилось, что мэрия является собственником и ее запрет разрушать стадион является законным, арбитражный суд Ярославской области перенес свое заседание по иску ООО «ГИЛСИ» к мэрии на 1 ноября.