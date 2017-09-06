Петрозаводск, 6 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. На территории Карелии с 5 по 7 сентября проходят масштабные международные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций «Баренц Рескью 2017». В Петрозаводск приехали более 700 спасателей из других регионов России, а также Швеции, Норвегии и Финляндии, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Northwest.mchs.ru Учения спасателей в Петрозаводске

В первый день учений в карельской столице представители стран-участниц возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям республики.

«В течение двух лет мы совместно готовились к проведению международного учения. Результатом работы станет повышение качества пожарно-спасательных подразделений в реальной чрезвычайной ситуации, а также обмен опытом среди стран из Баренцева региона», — сказал на церемонии открытия учений начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин.

Учение началось с тушения условного крупного лесного пожара в приграничной зоне, в котором было задействовано более 30 единиц техники и 120 человек личного состава.

В ходе учений, которые продлятся до 7 сентября, спасатели четырех стран должны также отработать совместную ликвидацию последствий крупной аварии с туристическим автобусом на федеральной трассе, столкновения судов на Онежском озере, а также последствий взрыва газа в гостинице. В четверг, 7 сентября, в Петрозаводске пройдет выставка инновационных образцов спасательной и пожарной техники.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, учения спасательных служб проводятся один раз в два года, поочередно в каждом из четырех государств Баренц-региона. Первые международные учения спасателей прошли в Швеции в 2001 году.