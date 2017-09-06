Кишинёв, 6 сентября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приняло 6 сентября постановление об участии молдавских военных в международных учениях Rapid Trident-2017 на Украине вопреки позиции президента и главнокомандующего вооруженными силами Игоря Додона, не давшего согласия на отправку молдавского контингента. Как передает корреспондент ИА REGNUM, премьер-министр Павел Филип заявил, что решение Додона необосновано и призвал найти способ его обойти.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Додон в свою очередь сообщил, что в соответствии со своими полномочиями решил приостановить действие постановления Кабмина до тех пор, пока в ситуации разберется Конституционный суд.

Додон настаивает, что молдавские военные не могут быть отправлены на международные учения без согласия главнокомандующего. А он считает, что будучи нейтральным государством, Молдавия не должна принимать участия в учениях, проводимых под эгидой какого-либо военного блока. «Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН», — подчеркнул Додон.

Президент Молдавии Игорь Додон накануне заблокировал участие молдавских военных в международных военных учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Он распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что Национальная армия Молдавии не примет в них участия.

ИА REGNUM отмечает, что учения Rapid Trident ежегодно проводятся на Украине под эгидой НАТО. Ранее Додон уже заблокировал участие молдавской армии в нескольких военных учениях Североатлантического альянса. В свою очередь в правительстве Молдавии обвиняют президента в нанесении ущерба обороноспособности страны.