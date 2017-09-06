Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о переносе медиацентра чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом 5 сентября сообщает «Р-Спорт»

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

"Предварительное решение действительно есть, но оно ещё официально не оформлено», — приводит издание Сорокина.

Он также добавил, что для принятия окончательного решения нужно согласие Международной федерации футбола (ФИФА).

По его словам, и «Зенит», и оргкомитет «Россия-2018», и ФИФА заинтересованы в том, чтобы на стадионе в Санкт-Петербурге было хорошее поле, которое периодически надо выкатывать из чаши стадиона, чему мешает медиацентр.

Сорокин также назвал предварительную стоимость переноса. Она составит 400 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что расположение медиацентра на Крестовском острове, который был построен к Кубку конфедераций, не позволяет выкатывать поле из чаши стадиона «Санкт-Петербург».