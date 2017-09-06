Бишкек, 6 сентября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Гражданина Таджикистана, хранившего наркотики, задержали 4 сентября сотрудники МВД не территории Ошской области Киргизии, сообщает 6 сентября пресс-служба ведомства.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Согласно сообщению, 47-летний житель Таджикистана был задержан правоохранителями на территории Ноокатского района Ошской области. У подозреваемого была обнаружена коробка, в которой находилось порядка 5 кг опия.

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На данный момент следствием возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств по ст. 247 УК Киргизии («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров»).

Напомним, ранее правоохранительные органы Киргизии задержали еще одного гражданина Таджикистана, у которого был обнаружен героин на 8,28 кг. Гражданин соседней страны проживал в Ленинабадской области Киргизии и планировал продать наркотик в соседних с Киргизией странах.

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