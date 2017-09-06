Ярославль, 6 сентября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко будет восстанавливать храм в Рыбинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области,

Yarregion.ru Федор Емельяненко в Хопылево

В Ярославле многократный чемпион мира по MMA в тяжелом весе, президент Союза смешанных боевых искусств России Федор Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников детско-юношеских спортивных школ из разных районов области. В мастер-классе приняли участие 200 ярославских юных спортсменов. Кроме этого, Федор Емельяненко побывал в Рыбинском районе. Борец вошел в специально созданный попечительский совет, который займется реконструкцией храма Богоявления-на-Острову в Хопылёво Рыбинского района. Храм был построен в 18-ом веке, в ансамбле Богоявленского мужского монастыря. В нем крестился будущий адмирал Фёдор Ушаков.