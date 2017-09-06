300 уголовных дел возбуждено в Калужской области за неуплату алиментов
Калуга, 6 сентября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа 2017 года более 700 жителей Калужской области привлечено судебными приставами к административной ответственности за неуплату алиментов. В отношении 300 жителей были возбуждены уголовные дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.
По её словам, большинство алиментщиков вспоминают о детях и необходимости им помогать только после применения мер принудительного исполнения. Одной из них является привлечение к административной ответственности. За 7 месяцев 2017 года к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ привлекли 705 жителей Калужской области. 491 должник приговорен судом к обязательным работам на сроки до 150 часов, 12 подвергнуты аресту на срок до 15 суток, несколько человек оштрафованы на сумму 40 тыс. рублей. В ФСПП напомнили, в случае дальнейшей неуплаты алиментов, родители привлекаются уже к уголовной ответственности.
Напомним, в 2016 году калужскими судебными приставами было взыскано 203 млн рублей задолженности по алиментам. Это на 32% сократило количество исполнительных производств, по которым неплательщики не приступили к выполнению алиментных обязательств.