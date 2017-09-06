Тунис, 6 сентября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Археологи из Туниса нашли подводные руины древнего римского города Неаполиса, который был разрушен в результате цунами. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале ScienceAlert.

Habib M’henni Развалины Неополиса в Тунисе

Учёные из Института национального наследия Туниса обнаружили на дне Средиземного моря улицы, памятники, а также баки, предназначенные для хранения гарума — рыбного соуса.

Руины города располагаются на пространстве в 20 гектаров и находятся на северо-востоке Туниса около города Набуль.

Неаполис был основан в пятом веке до нашей эры. Его название с греческого переводится как «Новый город». Считается, что часть города была разрушена 21 июля 365 года нашей эры во время землетрясения, состоявшего из двух толчков максимальной магнитудой восемь баллов, а также вызванного им цунами.

По словам учёных, открытие позволяет утверждать, что город был одним из торговых центров, в котором производился гарум и соленая рыба. Поиски руин велись с 2010 года.