Берлин, 6 сентября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель близка к победе на выборах, пишет 6 сентября Berliner Zeitung, ссылаясь на результаты социологического опроса немецких избирателей, проведенного исследовательским институтом Forsa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Согласно опросу, результаты которого были опубликованы 6 сентября, лидером по-прежнему остается Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) во главе с Меркель: за него проголосовали 38% избирателей.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает отставать от Союза ХДС/ХСС, заручившись поддержкой 23% респондентов.

Тем временем 57% избирателей проголосовали за кандидатуру Меркель на посту канцлера, и лишь 27% — за ее главного соперника социал-демократа Мартина Шульца.

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая может стать третьей силой в бундестаге, заняла в рейтинге позицию с отметкой в «9%», потеряв голоса и тем самым понизив свою популярность в рейтинге политических партий Германии.

Левая партия осталась также на отметке «9%», а партия Зеленых — на отметке «8%». За Свободную партию Германии (СДП) отдали свой голос 8% респондентов.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.