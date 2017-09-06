Ярославль, 6 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Ярославскую область для участия в мониторинге выборов 10 сентября в качестве международных экспертов прибыли генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг (Seong Bae Kang) и старший сотрудник Всемирной ассоциации избирательных комиссий Юн Ми Ли (Eun Mi Lee). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Эксперты будут наблюдать за ходом выборов в Ярославской области

Гости обсудили с председателем избирательной комиссии Ярославской области Олегом Захаровым, заместителем облизбиркома Еленой Новик и секретарем комиссии Галиной Бокмельдер вопросы, связанные с подготовкой и проведением единого дня голосования. Как отметили Сеонг Бае Канг и Юн Ми Ли, основная цель их визита заключается в мониторинге выборов в части применения новых информационных технологий.

Олег Захаров рассказал об использовании в регионе КОИБов, видеонаблюдения и технологии изготовления протоколов с машиночитаемым кодом.