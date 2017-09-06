Токио, 6 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. По оценкам специалистов из Японии, мощность взрыва в последних ядерных испытаниях КНДР составила 160 килотонн, что в десять раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, сообщает 6 сентября Agence France-Presse.

geralt Ядерный гриб

Прежде эксперты давали менее скромные оценки взрыва, утверждая сперва, что он был мощностью 70 килотонн, затем — 120.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра подчеркнул, что их оценка изменилась после консультаций с Организацией по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Это намного мощнее, чем их ядерные испытания в прошлом», — отметил Онодэра, говоря о шестом ядерном испытании Северной Кореи.

«Ядерные и ракетные испытания КНДР находятся на новом этапе и представляют серьезную угрозу», — резюмировал министр.

Напомним, в августе 1945 года США впервые в истории применили против государства ядерное оружие. Бомбардировке подверглись японские города Хиросима и Нагасаки. Бомба, сброшенная на Хиросиму была мощностью в 15 килотонн, ее взрыв привел к гибели, по разным оценкам, от 90 до 160 тыс. мирных граждан.