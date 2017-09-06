Москва, 6 сентября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к пользователям с призывом распространять ролик кемеровских блогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина с критикой банка «Тинькофф» и его президента Олега Тинькова. Роскомнадзор ранее обязал блогеров удалить материал.

TechCrunch Павел Дуров

Дуров отметил, что в ролике блогеры предупреждают об опасностях «кредитного рабства» и раскрывают методы работы одного из банков, граничащие с мошенничеством. Он добавил, что к манере подачи авторами информации можно относиться по-разному, однако они имею священное право на выражение собственного мнения.

«Поэтому вдарим по запрету максимальным репостом ролика», — призвал Дуров. «Заодно Ваш репост поможет кому-нибудь избежать кредитного ярма», — добавил он.

Разоблачительный обзор о банке «Тинькофф» и его основателе длительностью 44 минуты был опубликован на YouTube-канала Nemagia 8 августа. Авторы обзора обвинили руководство банка в лицемерии и потребительском отношении к клиентам.

24 августа представители кредитной организации сообщили о своем обращении в суд с целью защиты деловой репутации. 4 сентября Роскомнадзор опубликовал решение Кемеровского районного суда о запрете распространения ролика и удалении уже существующих материалов.

В настоящее время ролик доступен для просмотра. Счетчик просмотров свидетельствует, что его просмотрели около 3,5 млн раз.