Краснодар, 6 сентября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Краснодаре намерены повысить дисциплину в строительных компаниях. Разрешений на возведение объектов в кубанской столице уже начали выдавать меньше, чем годом ранее. Так, с января по июль 2017 года в краевом центре количество выданных документов, дающих разрешение на строительство, сократилось на 42%. Об этом на совещании в администрации Краснодара сообщил заместитель главы города Владислав Ставицкий, передаёт ИА REGNUM 6 сентября.

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На застройщиков в Краснодаре возбуждено 25 уголовных дел

Вице-мэр уточнил, что за шесть месяцев 2016 года таких разрешений было выдано 105, а уже в 2017 году всего 61. Как пояснил чиновник, на это повлияли изменения стратегии градостроительной политики муниципалитета. Все поступающие заявления тщательно рассматриваются на заседаниях градостроительного совета.

«Наша приоритетная задача — уйти от переполненности в детсадах и школах. Поэтому мы «отсеиваем» бизнесменов, которые заботятся только о своем обогащении и не думают об интересах горожан. Это невозможно сделать, бездумно добавляя квадратные метры, не обеспеченные социальными объектами», — сказал Владислав Ставицкий.

По словам Владислава Ставицкого, также внимательно ведётся работа и по вводу жилья в эксплуатацию. Если в аналогичном периоде 2016 года сданных домов было 145, в 2017 году их количество сократилось до 87. При этом обязательно учитывается, соответствует ли построенный дом ранее заявленному проекту.

Добавим, что только за первое полугодие 2017 года в Краснодаре были отменены выданные разрешения на строительство почти на 800 тыс. кв. м многоквартирного жилья. В настоящее время эта работа продолжается ещё по 400 разрешениям, уже выданным ранее.

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Как отметил мэр кубанской столицы Евгений Первыщов, никаких новых «правилах игры» для застройщиков не вводится, их нет и не будет.

«Они уже давно выработаны и зафиксированы в нормативных актах — Градостроительном кодексе РФ, Генеральном плане Краснодара, Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории Краснодара. Они дают четкое представление об архитектурных и планировочных решениях, которые должны применяться при развитии и благоустройстве городов. Другое дело, что по разным причинам в прежние годы от них отступали», — добавил мэр.

По его словам, основная зада на сегодняшний день — переориентировать всех застройщиков именно на строительство по всем градостроительным нормам, со всей сопутствующей социальной и инженерной инфраструктурой, с учётом требований комфортного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Краснодаре возбуждено 25 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. На имущество и счета руководителей и владельцев строительных компаний накладываются аресты, расследования ведут опытные дознаватели. Ситуация с решением проблем обманутых дольщиков в Краснодарском крае, особенно в крупных городах — Краснодаре, Сочи, Анапе — остаётся сложной.