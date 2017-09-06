Владивосток, 6 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора и Ростуризма проведут инспекцию курортов Турции уже на следующей неделе. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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«Этот визит мы готовили давно, — заявила Попова. — Но раньше турецкая сторона не могла принять нашу команду в связи с религиозным праздником. Инспекция пройдёт под эгидой МИД».

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Как правило, заражение вирусом происходит через бытовые предметы, воду и загрязненные продукты.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в августе 2017 г. Роспотребнадзор сообщал о почти тысячи обращений от граждан РФ в связи со вспышкой вируса Коксаки на курортах Турции.

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