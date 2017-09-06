Бомонт, США, 6 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Ураган «Харви», пронесшийся по территории США, уничтожил или серьезно повредил более миллиона автомобилей, его последствия могут оказать большое влияние на вторичный авторынок страны, об этом 5 сентября сообщил телеканал ABC.

Nasa Шторм «Харви»

Также граждане США, автомобили которых пострадали от урагана, уже столкнулись с еще одной большой проблемой — они не могут взять автомобиль в прокат.

Джейсон Белл является одним из тех, кто лишился машины из-за стихийного бедствия. Обратившись в ближайшую организацию, занимающуюся прокатом машин, он обнаружил, что перед ним в списке ожидания находится 2,5 тыс. человек.

Когда он попытался найти компанию, более удаленную от центра Бомонта (город в штате Техас, США), то столкнулся с тем, что даже там очередь состояла не менее чем из 300 человек.

Компании, работающие в данной сфере, сообщают, что в текущий момент они начали экстренно перебрасывать в Техас автомобили с юго-востока страны. Но после «Харви» США угрожает новый ураган «Ирма» и с логистикой могут возникнуть еще большие проблемы.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на штаты США Техас и Луизиана ночью 26 августа 2017 года, он унес жизни 60 человек. Он стал самым разрушительным стихийным бедствием после урагана «Катрина», прошедшего в 2005 году.