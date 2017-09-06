Будапешт, 6 сентября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Еврокомиссия отвергла финансовые требования Венгрии, сообщает 6 сентября Der Tagesspiegel.

Factio popularis Europaea Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул в своем письме, направленном премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт «недобросовестно» обходится с финансовыми средствами ЕС.

Он напомнил, что в период с 2014 по 2015 год Брюссель направил Венгрии €6 млн, чтобы помочь стране справится с надвигающимся кризисом беженцев, но 67% всех средств были «растрачены впустую».

Юнкер также ссылается на то, что объем инвестиций в Венгрии за период с 2014 по 2020 год должен составить €25 млрд, это — самый высокий показатель среди остальных членов ЕС.

Поэтому, согласно его мнению, требование выплатить около €400 млн в качестве компенсации за сооружение пограничного ограждения от беженцев является «необоснованным».

"Если Орбан говорит о солидарности, то мы также напомним ему, что солидарность — это не дорога с односторонним движением, — отмечает Юнкер в интервью изданию. — Если вы требуете помощи, то вы также должны помогать: принимайте беженцев с Италии, будьте солидарны с этой страной».

Напомним, что в конце августа 2017 года Орбан потребовал от Брюсселя компенсацию за сооружение пограничного ограждения от беженцев. Венгрия, по его словам, защищает южные границы ЕС от наплыва нелегальных беженцев, поэтому Еврокомиссия должна взять на себя половину расходов, связанных не только со строительством данного ограждения, но и его обслуживанием.