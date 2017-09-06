Казань, 6 сентября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии рассматривает спор двух проблемных банков республики, делящих между собой долги пяти российских компаний. Истцом в этом деле выступает «Тимер банк», в отношении которого продлено временное управление для недопущения банкротства, а ответчиком — банкрот ПАО «Татфондбанк» (ТФБ). На кону стоят более 4,5 млрд рублей. В связи с назначением экспертизы суд приостановил рассмотрение дела до 16 октября 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Банк

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«Тимер банк» подал иск 18 апреля 2017 года. В нём он требует признать недействительными два договора уступки прав требования и применить последствия недействительности. Один договор на сумму свыше 2,92 млрд рублей был подписан 24 октября 2016 года, а второй на сумму более 1,66 млрд рублей подписали 25 ноября 2016 года. В деле в качестве третьих лиц участвуют ООО «Буинский сахар» (долги с учётом процентов составляют 1,66 млрд рублей), ООО «Сувар Девелопмент» (долг — более 508 млн рублей), ООО «Роял Тайм групп» (долг — свыше 930 млн рублей), АО «Нэфис Косметикс» (долг — более 1 млрд рублей) и ООО «Краснодар девелопмент» (долг — около 465 млн рублей).

Назначив экспертизу, судья предупредил экспертов об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Результатом оценки должна стать рыночная стоимость прав требований этих компаний. Услуги оценщиков составят 400 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках дела о собственном банкротстве ПАО «Татфондбанк» пытается признать недействительным платёж АО «Нэфис Косметикс» через счёт, открытый в ТФБ, в пользу ПАО «Тимер банк». Сумма — 1 млрд рублей, операция осуществлена 6 декабря 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2017 года в Арбитражный суд РТ с иском обратилось ООО «Казанский фасад», которому ООО «Сувар Девелопмент» задолжало и не выплатило в срок 387 050 рублей. 22 июня 2017 года суд рассмотрел иск о банкротстве и ввёл наблюдение в отношении застройщика сроком до 11 октября.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» было лишено лицензии 3 марта, а признано банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» признал порядка четверти требований кредиторов — 134,75 млрд рублей из заявленных более чем 537,79 млрд рублей. К началу августа 2017 года у обанкроченного банка официально 16 379 кредиторов, реестр был закрыт 31 июля.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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