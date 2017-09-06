Ярославль, 6 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Акция началась в социальных сетях и призвана привлечь внимание властей к проблеме отсутствия остановочных павильонов на многих остановках города.

Страница Вконтакте «Неравнодушный Ярославль» Жители ждут транспорт и мокнут под дождем

Всех жителей, которые ждут трамваи, троллейбусы или маршрутки под дождем, призывают размещать фотографии мокнущих граждан. «Если вы попали в дождь на остановке — пришлите фотографию остановки без навеса или разместите ее в сети с тегом #поддождем» — призывают авторы акции.

Между тем мэрия Ярославля сообщает, что в настоящее время проходят конкурсы по остановочным павильонам. Первые павильоны установлены на Московском проспекте на остановке «Автовокзал». В сентябре на Московском проспекте будет установлено около 80% новых остановочных комплексов, обещают в мэрии города.