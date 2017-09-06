Воронеж, 6 сентября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Оперативный персонал энергоблоков и начальники структурных подразделений Нововоронежской АЭС отработали на учениях 5 сентября 2017 года практические навыки взаимодействия в условиях нештатной ситуации, сообщили в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Сергей Пятаков Блочный щит управления пятого энергоблока Нововоронежской АЭС

Общестанционная противоаварийная тренировка была осуществлена под руководством и.о. главного инженера станции Сергея Витковского с привлечением руководящего состава главного управления МЧС России по Воронежской области, сотрудников 1 отряда федеральной противопожарной службы по Воронежской области, личного состав пожарно-спасательной части № 14 по охране Нововоронежской АЭС и пожарно-спасательной части №27 по охране г. Нововоронеж.

По легенде учения на Нововоронежской АЭС произошел пожар — нештатная ситуация «запроектного» типа. На энергоблоке №5 персонал отработал ликвидацию ЧС на полномасштабном тренажёре (ПМТ-5). Оперативники энергоблоков №3 и №4 тренировались на рабочих местах.

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Действия персонала выполнялись условно, без прикосновения к ключам, приборам и электрическим схемам. Длительность учения продолжалась полтора часа, за это время была проведена противоаварийная и противопожарная тренировка. По достижении заданных показателей начальники смен АЭС доложили дежурному диспетчеру об окончании тренировки.

«Оперативный персонал справился со сложным сценарием. Противоаварийная тренировка прошла успешно», — заключил заместитель главного инженера Андрей Меремьянин по итогам учения.

В соответствии с планом-графиком работы сотрудников станции учения проводятся минимум шесть раз в год. Такая периодичность обусловлена необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации любой атомной станции, говорится в сообщении.

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Напомним, Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Она расположена в 42 км к югу от Воронежа на берегу реки Дон. Это первая в России атомная электростанция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся строительно-монтажные работы, физический пуск этого блока запланирован на 2018 год.