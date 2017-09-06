Ярославль, 6 сентября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля обязал региональный департамент образования включить двух детей сирот в очередь на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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В 2004 году двое братьев Виктор и Владимир Рябковы после смерти родителей, попадают в детский дом. Решением Комиссии по защите прав несовершеннолетних, опеке и попечительству при территориальной администрации Дзержинского района мэрии Ярославля за братьями закреплена двухкомнатная квартира в доме по улице 1905 года Ярославля. Через три года, братья поступают в Суворовское училище, а после него в Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Пока сироты учились в вузе, их дом был признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2015 году, за несколько месяцев до выпуска, братья обратились в департамент образования мэрии города Ярославля с заявлениями о включении в список лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Департамент образования города направил заявления в департамент образования Ярославской области, где во включении братьев в список было отказано.

«Мы хотели связать свою жизнь с армией, но в тот момент отменили набор в военные вузы, и мы с братом Владимиром поступили в институт ФСИН. Было очень обидно узнать, что мы чужие для Ярославской области. Мы ведь готовились служить Родине и собирались вернуться в Ярославль», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Рябков.

«Департамент образования области подошел к вопросу формально и решил, что раз юноши учатся в Вологодской области, то жилье в Ярославле им не положено. Чиновники даже не выяснили намерения братьев. А они окончили вуз и приехали работать в Ярославскую область. Сейчас они служат в рыбинских колониях», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Дзержинского района Наталья Кваша.

Прокуратура района установила, что братья имеют право на получение жилья. Свое право на получение жилого помещения во внеочередном порядке они до настоящего времени не реализовали. Дзержинская прокуратура обратилась в Кировский районный суд Ярославля.

Прокуроры требовали признать решений комиссии департамента образования Ярославской области об отказе во включение заявителей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, незаконными, а также об обязании департамента образования Ярославской области включить братьев в указанный список с даты обращения, то есть с марта 2015 года. Решениями Кировского районного суда Ярославля требования прокурора Дзержинского района Ярославля удовлетворены.