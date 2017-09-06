Омск, 6 сентября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Очереди на койко-места в больницах, очереди к узким специалистам, планомерное вытеснение медицины в пользу коммерческих структур. Именно так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в системе здравоохранения руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Омской области Антон Берендеев.

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«Наша медицина оставляет желать лучшего. И здесь одна простая причина: мы «профукали» такую страну, в которой были совершенно другие понятия о медицине. В уставе министерства здравоохранения СССР было записано, что оно лично отвечает за здоровье населения. А что делает нынешнее министерство здравоохранения? Регулирует функции медицинских организаций? Это совершенно другой подход», — констатировал парламентарий.

Берендеев подчеркнул, что «есть вопросы и к бюджету», который «уже не тянет медицину».

«Особенно это касается районных больниц. У государства нет возможности содержать эти медучреждения, у специалистов низкие зарплаты, врачи разъезжаются. «Оптимизация» медучреждений в деревнях происходит, это надо констатировать. В таких населённых пунктах остаётся все меньше людей. И содержать там ФАП — это очень дорого, дешевле будет туда каждый день вертолёт посылать. В целом ситуация становится всё более и более критической. Очереди на койко-места, очереди к узким специалистам, планомерное вытеснение медицины в пользу коммерческих структур, которые прекрасно понимают, что люди будут вынуждены платить деньги за свое здоровье», — подытожил Антон Берендеев.

И действительно, по информации «Российской газеты», доля взрослых жителей России, которые посещают платные поликлиники и больницы, выросла за пять лет — с 30% в 2011 году до 40% в 2016 году.

Слова омского парламентария также некоторым образом подтверждает информация, обнародованная весной 2017 года региональным отделением ОНФ. Тогда они сообщили о том, что в Омской области объёмы медпомощи и нормативы финансовых затрат для центральных районных больниц в муниципальных районах сокращаются с 2014 года. И, если верить информации от населения, более половины фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и участковых больниц в регионе действуют лишь частично, потому что не укомплектованы медицинским персоналом и не оснащены необходимым оборудованием.

По информации ОНФ, в Омске в феврале 2015 года сократили стационар городской больницы №2. В декабре 2015 года без врачебной помощи остались пациенты поликлиники по улице Ильинская, которую также сократили. А в феврале 2016 года на базе Клинического онкологического диспансера сократили отделение реабилитации онкологических больных.

Однако в областном министерстве здравоохранения утверждают, что оптимизация в регионе прошла «спокойно и без потерь».

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова, в регионе не закрылось ни одно медучреждение:

«Оптимизация у нас прошла путём присоединения мелких либо поликлинических учреждений к более крупным либо стационарным больницам. Они все работают и просто стали структурными подразделениями той или иной больницы. Например, поликлиника, где не было какого-либо совершенного оборудования, присоединилась к более крупной поликлинике, находящейся рядом, где это оборудование есть. Жители не пострадали. Врачи и медсёстры как оказывали весь необходимый объём помощи, так и оказывают. Единственное, что сократился некоторый административный персонал. Но это не повлияло на уровень оказания помощи населению».

Собеседница ИА REGNUM утверждает, что в регионе также не закрывались ФАПЫ, а наоборот, открылся один дополнительный.

«Что касается стационара горбольницы №2, о закрытии которого писали в ОНФ. Его не закрыли, а расформировали и распределили отделения по учреждениям, где эта помощь оказывается на более высоком уровне. Приведу пример. В ГБ-2 у нас было отделение диабетической стопы, сейчас его перенесли в медсанчасть №9, где у нас есть самый современный в нашем регионе ангиографический комплекс, пациенты получают необходимую помощь, что позволяет сохранить стопу. Что касается поликлиники с улицы Ильинской. Её также не сокращали. Здание поликлиники нуждается в ремонте. Готовятся документы для проведения капремонта этого здания. В скором времени будет проведена конкурсная процедура. Людей, которые обслуживались в этой поликлинике, прикрепили к другим медучреждениям, в частности, к поликлинике №1, находящейся буквально в 500 м. Никто из пациентов не остался без медицинской помощи. По информации о сокращении отделения реабилитации онкологических больных скажу так: отделение как работало, так и работает. Пациенты направляются в центр реабилитации, работающий в рамках частно-государственного взаимодействия. Там есть все условия для того, чтобы пациент бесплатно прошёл реабилитацию. Подытожу. В Омской области оптимизация прошла достаточно спокойно, оказание помощи жителям сохранилось на прежнем уровне», — резюмировала Светлана Оспенникова.

Согласно государственному докладу «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области по итогам деятельности за 2016 год», показатель общей заболеваемости всего населения региона, зарегистрированной по обращаемости, в прошлом году составил 185 086,6 на 100 000 человек населения, что на 4,6% ниже, чем в 2015 году.

На конец 2016 года в Омской области функционировали 109 государственных учреждений здравоохранения, в том числе 70 больничных учреждений с фактической мощностью 14 320 круглосуточных коек и 29 амбулаторно-поликлинических учреждений.

В то же время в облминздраве констатировали, что в 2016 году в регионе оставалась актуальной проблема кадрового обеспечения службы детства и родовспоможения. Число врачей акушеров-гинекологов в Омской области в 2016 году сократилось на 16 человек (с 499 человек в 2015 году до 483 в 2016 году). Число врачей-неонатологов в 2016 году осталось на прежнем уровне и составило 108 человек. Число врачей-педиатров в 2016 году снизилось на 16 человек (в 2015 году — 681 человек, в 2016 году — 665 человек). Доля нормальных родов в 2016 году также «несколько снизилась» и составила 45,4% (в 2015 году — 48,8%), в РФ — 38,4%.

Добавим, аргументированное мнение о так называемой оптимизации в сфере здравоохранения выразил автор ИА REGNUM Андрей Маленький в материале «Убийство медицины продолжается, но в мозгу власти — «бурелом и насекомые».

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Известно, что депутаты Госдумы РФ планируют обсудить во втором чтении законопроект об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. По словам автора ИА REGNUM, депутатский законопроект был внесен в конце 2015 года. И, возможно, он стал реакцией на проверку Счётной палаты, когда аудиторы сделали вывод, что основные цели оптимизации не достигнуты. Более того, до 2018 года число больниц будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты — замещены частично офисами врачей общей практики.