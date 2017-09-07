Москва, 7 сентября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. 7 сентября в Российской государственной библиотеке для молодёжи пройдет презентация нового сборника комиксов «Писатели и революция», посвящённого 100-летию Октябрьской революции.

Российская государственная библиотека для молодёжи Сборник «Писатели и революция»

Сборник повествует о судьбах российских писателей, живших во времена революции: Владимире Маяковском, Александре Блоке, Иване Бунин, Николае Гумилёве и других. Книга состоит из шести историй российских комиксистов: Аскольда Акишина («Расстрел»), Алима Велитова («Бродячая собака»), Алексея Трошина («Окаянный год»), Натальи Фомичевой («Врач»), Татьяны Токаревой («Мы все в эти годы любили») и Надежды Сурковой («Музыка революции»). Рисованные истории созданы по сценариям Дмитрия Романова.

Издательство «Комикс Паблишер» выпустило сборник тиражом 500 экземпляров. На презентации авторы представят свои работы и ответят на вопросы читателей.