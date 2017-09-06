Берлин, 6 сентября, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц обвинил Ангелу Меркель в «беспрецедентной милитаризации», пишет 6 сентября Berliner Morgenpost.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

За несколько недель до проведения парламентских выборов в стране Шульц резко раскритиковал Меркель за то, что она стремится достичь цели НАТО по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП путем модернизации структур бундесвера.

Социал-демократ указал на то, что в таком случае оборонный бюджет ФРГ в 2024 году будет на €30 млрд превышать сегодняшние показатели.

Шульц считает, что для «разумной» модернизации потребуется всего около €3 или €4 млрд, которые непосредственно пойдут на переоснащение вооруженных сил ФРГ.

Он также подчеркнул, что только граждане Германии могут решить, на что пойдут деньги бюджета страны, а в частности и их налоги: на развитие инфраструктуры, образования и цифровых технологий или же на масштабную милитаризацию, которой планирует заняться партия Меркель.

Напомним, парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Основное противостояние идет между Союзом ХДС/ХСС (правящая коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и СДПГ, под руководством Меркель и Шульца соответственно.

Согласно еженедельным результатам социологических опросов немецких институтов, бессменным лидером остается Союз ХДС/ХСС.