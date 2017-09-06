Вашингтон, 6 сентября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Зонд «Кассини» передал на Землю последние фотографии и короткий видеоролик одного из спутников Сатурна — Энцелада. Об этом сообщает NASA.

Nasa Энцелад, шестой спутник Сатурна с борта АМС «Кассини»

По мнению специалистов NASA, данные, полученные в ходе последнего полёта «Кассини» мимо Энцелада, помогут больше узнать об этом спутнике Сатурна, который является одним из главных претендентов на существование внеземной жизни.

В ходе своего изучения Энцелада «Кассини» обнаружил, что под его ледяной коркой находится океан, состоящий из относительно теплой и пресной воды, в которой теоретически может существовать жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд «Кассини» прекратит своё существование 15 сентября после того, как направится к Сатурну и сгорит в его атмосфере. «Кассини» начал заключительный, 22-й виток вокруг планеты в рамках последнего этапа миссии.

«Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Аппарат проводил изучение как самой планеты, так и ее спутников — Энцелада, Титана. В апреле 2017 года зонд выполнил гравитационный маневр и начал проходить обороты вокруг Сатурна.

До того, как «Кассини» прекратит существование, его инструменты будут работать и передавать на Землю собираемую информацию в режиме реального времени. Это позволит аппарату вести научные наблюдения практически до самого момента его гибели.