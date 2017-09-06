Москва, 6 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Представление о возможном формате миротворческой миссии в Донбассе и ее участниках в Кремле пока не сформировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 6 сентября радиостанция «Говорит Москва».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Дело в том, что эта тема действительно ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет», — отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что Владимир Путин никогда не высказывался против инициативы ввода миротворцев в зону конфликта, однако всегда оговаривал, что это возможно лишь при условии разведения сторон и только в случае их обоюдного согласия.

Он напомнил, что одной из сторон конфликта на юго-востоке Украины являются непризнанные Донецкая и Луганская народные республики. Следовательно, о размещении миротворцев можно говорить только на фоне вступления в контакт с руководством этих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческих сил ООН на юго-восток Украины. При этом глава государства подчеркнул, что речь идет о нахождении миротворцев только на линии разграничения сторон «и ни на каких других территориях». Деятельность же их должна касаться только обеспечения безопасности сотрудников миссий ОБСЕ.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что российская сторона направила председателю Совета Безопасности ООН и Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

Читайте также: Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс