Владивосток, 6 сентября, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Возможность запрета производства и продажи ламп накаливания мощностью более 50 Вт проработает Минэнерго России до конца 2017 года. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лампочка

«Мы будем рассматривать, предлагать правительству дальше запрещать такие лампы… — сообщил Инюцын. — Сейчас ограничение по продаже в принципе действует (для ламп накаливания) от 100 Вт — уже нельзя производить, продавать».

По его словам, Минэнерго России рассматривает возможность пойти дальше и ограничить продажу ламп накаливания до 50 Вт.

Инюцын напомнил, что стоимость энергосберегающих ламп в РФ за последние годы снизилась.

«Тем не менее надо дальше создавать условия, чтобы эти лампочки стоили как, например, в Индии, $1,5 — $2, — пояснил замминистра энергетики РФ. — У нас они все равно, если приводить в соответствующих ценах, стоят примерно $3,5».

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