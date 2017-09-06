Япония, 6 сентября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Президент России — настоящий дзюдоист и уважаемый партнер по диалогу, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое было показано 5 сентября на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

"Президент Путин вне всякого сомнения — настоящий дзюдоист. При этом, я полагаю, что он очень сильный дзюдоист. Я это почувствовал, узнав его в качестве партнера по переговорам. Переговоры можно вести только с тем человеком, которому ты доверяешь», — заявил Синдзо Абэ, отвечая на вопрос телеведущего о том, каково же это ощутить на себе «путинское политическою дзюдо».

Японский премьер также добавил, что с большим уважением относится к президенту Путину, как к партнеру по переговорам за его любовь к своей стране, даже несмотря на то, что зачастую переговоры проходят крайне трудно.

«Я уверен, что вместе мы сможем решить самые сложные проблемы. Мы ведем исторические переговоры, и я, надеюсь, в итоге мы сможем найти такое решение, которое было бы приемлемо каждой из сторон», — подытожил Абэ.

Напомним, что следующая, девятнадцатая по счету, встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который завершится 7 сентября.