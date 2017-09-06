Берлин, 6 сентября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Граждане ФРГ — самые оптимистичные граждане ЕС, пишет 6 сентября Berliner Morgenpost со ссылкой на результаты общеевропейского исследования, проводимого международным фондом Bertelsmann.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно социологическому опросу, проводимому в рамках исследования фонда, 60% граждан Германии считают, что развитие их страны идет «в правильном направлении», также 63% респондентов отметили, что довольны «немецкой демократией».

С такими показателями Германия лидировала в рейтинге стран самых оптимистичных граждан, последнее место в котором заняла Италия.

Всего 13% итальянцев довольны тем, как развивается их страна. Остальные 87% считают, что положение Италии находится «в плохом состоянии». Это напрямую связано с кризисом беженцев в странах ЕС, добавляет издание.

Напомним, что после закрытия балканского маршрута в 2016 году все больше беженцев стали использовать средиземноморский маршрут: из Ливии они добираются до Италии, откуда планируют достичь других стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2017 года в Италию прибыли около 100 тыс. беженцев, в том числе 13 тыс. несовершеннолетних подростков и детей без сопровождения.