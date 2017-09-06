Москва, 6 сентября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. До 2018 года, в котором, согласно майским указам президента РФ Владимира Путина от 2012 года, зарплаты бюджетников должны будут сравняться со средними по региону, а врачей, вузовских преподавателей и ученых — вдвое их превзойти, остаётся один квартал. О том, как в Москве выполняется поручение президента, 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«К сожалению, уже сейчас можно констатировать, что майские указы 2012 года в части значительного повышения зарплат бюджетников, врачей, и преподавателей вузов выполнены не будут. Тому есть несколько причин, главная из которых — финансово-экономический кризис 2014 года, спровоцированный введением антироссийских санкций в связи с возвращением Крыма в состав России. Из этого кризиса мы начали выходить только в этом году, когда правительству удалось стабилизировать уровень инфляции на рекордно низком уровне», — заявил он.

Олег Иванов напомнил, что на начало 2017 года средняя зарплата в Москве составляла порядка 68 тыс. рублей, что почти вдвое выше аналогичного показателя по России (35 тыс. рублей). Таким образом, согласно майским указам, к 2018 году денежное содержание бюджетников в столице в среднем должно достигнуть этого показателя, а средняя зарплата врачей и преподавателей вузов — суммы 120−130 тыс. рублей. Однако, по его словам, заявленные цели сейчас вряд ли достижимы.

«В первую очередь стоит отметить относительность самого понятия «средняя зарплата», которое сродни «средней температуре по больнице». Или, как в другой известной аналогии: у Пети 10 яблок, у Васи нет яблок, но в среднем у каждого из них по 5 яблок. Так и в случае с зарплатами: дифференциация очень значительна, она зависит от множества факторов: специальности, престижа учреждения образования или здравоохранения, местонахождения этого учреждения и так далее», — пояснил Иванов.

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Что касается ситуации в столице, то, как отметил специалист, средняя зарплата самых высокооплачиваемых врачебных специальностей в Москве — хирурга, гинеколога и уролога — составляет соответственно 82, 87 и 107 тыс. рублей. При этом врач-лаборант получает в среднем 64 тыс., а зарплата медсестры варьируется в пределах от 25 до 50 тыс. рублей. Таким образом, наиболее востребованные врачи, в принципе, могут достигнуть заявленного уровня зарплат лишь в том случае, если будут брать подработку, дополнительные часы. У представителей же других медицинских специальностей такой возможности нет даже в случае сверхурочной работы. Кроме того, ради повышения зарплат во многих регионах, в том числе в Москве, власти были вынуждены пойти на значительное сокращение штатов, что, без сомнения, весьма негативно сказалось на качестве оказания медицинских услуг населению.

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Что касается сферы образования, то здесь дела обстоят ещё хуже. На текущий момент средняя зарплата воспитателя детского сада в Москве составляет 32 тыс. рублей, учителя — 38 тыс. Преподаватель вуза без учёной степени получает в среднем 25 тыс. в месяц, кандидат наук — 43 тыс., профессор — 62 тыс. рублей. Поэтому, убежден эксперт, перспективы того, что уровень зарплат в этой сфере сможет достигнуть 120−130 тыс. рублей, весьма маловероятны.

«Что касается московских бюджетников, то среди них есть обычные специалисты, получающие в среднем 40−50 тыс. рублей, а есть депутаты Мосгордумы, чей официальный месячный доход составляет около полумиллиона рублей», — заключил Олег Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, настало время напомнить об обещаниях, которые когда-то дало правительство и срок реализации которых приходится на 2018 год.

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