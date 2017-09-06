Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2017, 08:53 — ИА Регнум. На территории главного аэропорта Камчатки появится терминал, пункт пропуска через госграницу, гостиница на 120 номеров, цех бортового питания и торгово-офисный центр. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке во время подписания соответствующего соглашения о строительстве.

Kamgov.ru Подписание соглашения о строительстве аэровокзала

Подписи под документом поставили губернатор Камчатки Владимир Илюхин, министр транспорта России Максим Соколов и генеральный директор АО «УК «Аэропорты Регионов» — Евгений Чудновский. На церемонии присутствовали вице-премьер Юрий Трутнев и глава Группы компаний «Ренова» (входят «Аэропорты Регионов») Виктор Вексельберг.

Условия реализации проекта и обязанности партнёров будут закреплены в акционерном и инвестиционном соглашениях, которые правительство Камчатского края и АО «УК «Аэропорты» Камчатки подпишут до конца октября. В документах будут обозначены объёмы инвестиционных вложений, организационные и технические вопросы исполнения проекта.

ИА REGNUM ранее сообщало, что проект обойдется инвестору более чем в 7 млрд рублей. Инвестор строительства выбран по итогам конкурса. Победителем признано АО «УК «Аэропорты регионов», предложившее максимальную цену за акцию аэропорта, наибольший объем инвестиций и строительство дополнительных объектов сопутствующей инфраструктуры.

«Объём пассажиропотока в крае в последние годы растёт. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия», — отметил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Напомним, сейчас все пассажиры, прилетающие или улетающие с Камчатки, обслуживаются в старом здании 1963 года постройки. При этом поток пассажиров каждый год растет и сейчас превышает 600 тысяч. Терминал не справляется с таким количеством. О необходимости строительства нового комплекса власти региона заговорили несколько лет назад, когда по поручению президента Владимира Путина была реконструирована одна из взлетно-посадочных полос (вторая пришла в негодность).