Москва, 6 сентября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Признание о том, что президент России Владимир Путин является настоящим дзюдоистом, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал 5 сентября в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

Японский премьер объяснил, что определить человека, дзюдоист он или нет, можно по поведению, когда тот заходит в Кодокан — центральное учреждение, в котором организовано обучение и занятия по дзюдо.

«Президент Путин, вне всякого сомнения, настоящий дзюдоист. При этом, я полагаю, что он очень сильный дзюдоист. Я это почувствовал, узнав его в качестве партнера по переговорам», — сообщил Синдзо Абэ.

В интервью он рассказал, что вместе с российским президентом они посетили Кодокан, когда Путин находился с визитом в Японии.

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Кроме того, японский премьер-министр назвал диалог с Путиным «историческим», направленным на решение даже самых сложных проблем, и подчеркнул одно из принципиальных условий успешных переговоров.

«Результаты могут быть достигнуты лишь в том случае, если стороны строго следуют своим обещаниям. Разумеется, каждый из нас выступает с позиции интересов своих стран, и переговоры порой проходят очень тяжело. Но как к партнёру по диалогу я отношусь к президенту Путину с большим уважением», — сказал Синдзо Абэ.

Он пояснил, что отношения с российским лидером «складывались постепенно, с каждой встречей». Напомним, встреча двух лидеров состоится 7 сентября в рамках Восточного экономического форума и станет 19-й по счету. В 2017 году это будет уже третья встреча Путина и Абэ.