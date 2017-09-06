Пекин, 6 сентября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает укреплять национальную валюту страны. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором КНР, по состоянию на 6 сентября центральный паритетный курс юаня к доллару составил 6,5311. Таким образом, юань укрепился еще на 59 базисных пунктов, подобравшись вплотную к психологической отметке 6,5 юаня за доллар.

Китайские юани

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что очередное укрепление национальной валюты вызвано финансовой активностью третьих стран. В свою очередь, Народный банк Китая продолжает прибегать к операциям обратного РЕПО, вливая в национальную экономику млрд долларов США, пишет «Чжунго жибао».

Ведущие аналитики КНР полагают, что юань продолжит укрепляться и к концу сентября преодолеет отметку 6,5 юаня за доллар, что станет абсолютным рекордом за последние пять лет. Западные экономисты подозревают Пекин в ведении «нечестной финансовой игры», все обвинения власти КНР отвергают.

Стоит отметить, что при резком ослаблении китайской валюты осенью 2016 года европейские и американские специалисты также обвиняли Пекин в умышленной девальвации собственной валюты с целью стимулирования экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 сентября Народный банк Китая укрепил национальную валюту еще на 298 базисных пунктов.