Оренбург, 6 сентября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области ежегодно закрывается ряд малокомплектных школ. Под процесс ликвидации попадают образовательные учреждения, расположенные в сельской местности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре Оренбуржья, высокий процент школ в сёлах является характерной особенностью региональной системы образования.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

Более трети школ Оренбуржья — сельские

В 2016—2017 учебном году в области функционировали 862 общеобразовательные школы, из них 676 (78,4%) — в сельских территориях. 296 школ области (34,5% от общего количества) относились к числу учреждений с низкой наполняемостью учащихся, из них 12 начальных с наполняемостью менее 10 человек; 114 основных школ с наполняемостью 40 и менее человек; 170 средних школ с наполняемостью 100 и менее человек.

На начало 2016—2017 учебного года были закрыты пять школ (одна средняя, четыре основные). Главная причина закрытия — малое количество или полное отсутствие учащихся. Число школ, которые попадают под сокращение в новом учебном году, в профильном министерстве назвать затруднились.

«Сведения о количестве закрытых школ области в текущем году станут известны после свода статистической отчетности на начало 2017—2018 учебного года (октябрь 2017 года)», — сообщили в ведомстве.

За год произошло сокращение на 58 школ

На начало 2016/17 учебного года в области работали 892 государственные и муниципальные организации, осуществляющие обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Численность обучающихся составила 220,4 тыс. человек. Учебный процесс в них обеспечивали 16,5 тыс. учителей. В 2016 году аттестат об основном общем образовании получили 19,4 тыс. человек, о среднем — 8,3 тыс. вчерашних школьников

На начало 2014/15 учебного года в области работало 950 государственных и муниципальных дневных общеобразовательных организаций, в которых обучались 207,6 тыс. учащихся. В 2014/15 учебном году в Оренбургской области работали девять частных общеобразовательных организаций, в которых обучались 918 учащихся. Об этом сообщает Оренбургстат.

Налицо ощутимое сокращение школ (с 950 до 892) и рост числа школьников (с 207,6 тыс. до 220,4 тыс.). За 2010−2016 гг. введены в действие за счёт нового строительства 10 общеобразовательных организаций на 4594 ученических места, за счёт реконструкции — 229 ученических мест. Но даже такие темпы строительства не спасают.

Тернистый путь к знаниям

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Оренбургской области, с целью повышения доступности качественного образования учащимся из малых сел Оренбуржья организуется их подвоз к близлежащим базовым школам, где созданы соответствующие современным требованиям условия и имеются квалифицированные педагогические кадры.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» время в пути до общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, не превышает 30 минут в одну сторону.

Школьный автопарк региона насчитывает 508 автобусов 2007—2016 годов выпуска, которые являются собственностью муниципалитетов. Все транспортные средства в исправном состоянии.

Примечательно, что вопрос о качестве дорог и контроле за трассами, по которым доставляют школьников в учебные учреждения, остался без ответа областного минобра.

Между тем новый учебный год (2017/2018), по сути, не начался для детей посёлка Былинный. Местных жителей в конце лета уведомили о закрытии поселковой школы по причине аварийного состояния здания. Дети должны учиться теперь в Чебеньковской школе, что в 13 километрах от Былинного. Однако родители отказываются возить дочерей и сыновей по гравийной дороге, на которой зимой застревали даже машины высокой проходимости. Дорога небезопасна для жизни и здоровья школьников, сообщает портал orenday.ru.

Сельчане отправили официальные обращения о нарушении их прав губернатору, главному федеральному инспектору по Оренбургской области, в прокуратуру, но пока безответно.

Без школы нет села?

В 2013 году в минобре говорили, что не намерены закрывать малокомплектные школы. Губернатор неоднократно подчеркивал, что значение школы трудно переоценить: без неё нет села.

Между тем, стоит отметить, что школы становятся малокомплектными из-за оттока местного населения в крупные муниципальные образования. В сёлах остаются старики, молодёжь рвётся в города. В 2011 году 1 сентября в первый класс филиала Новоникольской СОШ в селе Зеркло пошёл всего один первоклассник.

Директор одной из сельских школ (правда, не считающейся малокомплектной, поскольку число учеников превышает сто человек) в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM признался, что положительно относится к оптимизации малокомплектных школ. Содержание таких образовательных учреждений слишком обременительно. В то же время руководитель школы подчеркнул, что с закрытием такой категории школ встает вопрос перевозки детей.

Добавим, что посёлок Былинный расположен примерно в 40 км от Оренбурга. Численность населения — около 300 человек. Староста посёлка отметил, что в село начала приезжать молодежь и приобретать жильё. Однако закрытие школы отпугнуло молодых людей.