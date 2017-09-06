Киев, 6 сентября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. 1,3 млн гривен ($50 тыс.) стоил перенос государственного флага Украины из одного помещения Верховной рады в другое, сообщает 6 сентября «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Согласно сообщению, соответствующий тендер на перенос флага был объявлен и выполнен на украинском сайте публичных закупок Prozorro. Расходы были согласованы с Верховной радой, исполнителем заказа стала строительно-реставрационная фирма «Возрождение».

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Отмечается, что в ходе переноса государственного флага деревянная экспозиция была заменена на постамент из мрамора. Флаг перенесли со второго этажа здания Верховной рады на лестницу между первым и вторым этажами. Как заявляется в объявленном тендере, исполнитель выполнил работы по «капитальному ремонту и реставрации».

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Напомним, ранее на портале Prozorro был выложен еще один неординарный лот — завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой, известной своими откровенными фотографиями в интернете. Стартовая цена завтрака составила $3,8, в итоге лот ушел за $383.