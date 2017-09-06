Владивосток, 6 сентября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Рад возможности обсудить волнующие Россию и Южную Корею проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной программы, ракетной программы. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином в рамках Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мун Чже Ин

Кроме того, Путин выразить готовность поговорить о двусторонних отношениях, прежде всего, экономического характера.

При этом президент России отметил, что, несмотря на небольшой спад в 2016 году, 16,6%, в 2017 году у нас почти 50-процентный рост товарооборота за первое полугодие. «Но, конечно, возможно гораздо больше», — подчеркнул он.

В свою очередь Мун Чжэ Ин поблагодарил Путина за приглашение на третий Восточный экономический форум.

«Ваша политика по развитию Дальневосточного региона и моя политика, так называемая Новая северная политика, имеют очень много общего, много точек соприкосновения. Могу сказать, что мы с Вами стремимся к одной мечте», — сказал глава Южной Кореи.

«Но хотел бы напомнить, что сейчас ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом очень усложняется из-за продолжительных провокаций Северной Кореи. Если Северная Корея на данный момент не прекратит свои провокации, то мы можем столкнуться с непредсказуемой ситуацией», — выразил опасения Мун Чжэ Ин.

«В этой связи хотел бы с вами провести обмен мнениями по поводу того, как мы можем остановить северокорейские провокации, как мы можем найти пути решения этих вопросов», — сказал глава Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в КНДР были проведены новые ядерные испытания. Была взорвана водородная боеголовка мощностью 100 килотонн. 5 сентября ряд СМИ сообщил, что 9 сентября Северная Корея может провести очередные ракетные испытания.

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