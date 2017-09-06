Москва, 6 сентября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Бронзовый памятник Петру I был открыт 5 сентября 1997 года на насыпном острове у Берсеневской набережной во время празднования 850-летия Москвы, сегодня ему исполнилось 20 лет.

Amarhgil Памятник Петру I в Москве (фрагмент)

Самый высокий монумент уже не вызывает прежних споров, однако некоторые эксперты по-прежнему настаивают, что памятник нужно демонтировать.

Памятник общей высотой 98 м к юбилею российского флота создал скульптор Зураб Церетели. Флот был основан в 1696 году по представлению царя Петра I, а в октябре 1996 года ему исполнилось 300 лет.

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Ансамбль монумента включает в себя 18-метровую бронзовую фигуру императора, стоящего на палубе корабля. В правой руке бронзовый Петр Первый держит свиток, в левой — штурвал. Памятник создан из бронзовых листов на каркасе из нержавеющей стали. Масса конструкции превышает 2 тонн.

После установки памятника в Москве неоднократно проходили митинги с требованием демонтировать монумент. Опросы населения показывали, что примерно половина москвичей недовольна установкой монумента.

Согласия о присутствии столь крупного памятника (он считается самым высоким в Москве) не достигнуто до сих пор. Сторона, требующая убрать Петра, указывает, что он в таком виде не вписывается в архитектурный ансамбль столицы. Другая сторона склонна считать памятник уже существующей достопримечательностью и относится к нему спокойно.