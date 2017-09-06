Киев, 6 сентября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. $76,06 млрд задолжало украинское правительство по данным на июль 2017 года, сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, государственный и гарантированный государством долг Украины за последний месяц увеличился на $1,05 млрд. При этом прямой внешний долг государства составил $37,44 млрд, прямой внутренний долг — $26,6 млрд, гарантированный долг — $12,02 млрд.

Государственный долг Украины неуклонно растет с начала 2017 года. Так, в январе 2017 года задолженность правительства Украины составляла $70,99 млрд. Соответственно, за первые семь месяцев госдолг государства вырос на 7%.

Одной из причин увеличения государственного долга правительство Украины называет изменение официального курса гривны. Однако, это не единственная причина роста госдолга. Экономический кризис в стране вынуждает правительство финансировать убыточные предприятия из бюджета, который пополняется также за счет заимствований. Так, по данным за первый квартал, 55% внутренней задолженности государства принадлежит Национальному банку Украины.

Помимо этого, вскоре на Украине начнется период обязательных выплат по кредитам. Так, в 2017 году Киев должен выплатить почти $2 млрд, из которых $0,73 млрд — внутренние займы, и около $1,25 млрд — внешние долги.

Напомним, одним из ключевых кредиторов Украины является Международный валютный фонд (МВФ). До 2014 года Киев получал пять раз кредитные программы от фонда, однако ни разу их не завершил. Нынешняя кредитная линия МВФ для Украины — шестая.