Нефть ощущает подъем
Москва, 6 сентября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 сентября завершились ростом. На европейской сессии покупатели смогли пройти зону сопротивления $52,80 — $52,90. Цены на нефть резко выросли за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Другой положительной новостью для нефтяного рынка стала статья в The Wall Street Journal о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения по сокращению объемов добычи нефти еще на три месяца, до конца июня 2018 года. В пользу нефти также сыграло общее ослабление американского доллара на слабых данных по промышленным заказам в США в июле.
В фокусе внимания трейдеров находятся еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). Из-за праздника в США 4 сентября отчет API выйдет 6 сентября, EIA — 7 сентября.
Негативное влияние на нефтяной рынок может оказать ураган «Ирма», которому присвоена 5-я категория опасности. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико, Флориде и на Виргинских островах.
Изначально рынок негативно реагирует на разрушения объектов и риски для экономики США, а потом положительно на их восстановление. Цель по нефти $54, но цена перед ростом может отступить к $52,70.
Напомним, 5 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,98%, до $53,38 за баррель, WTI — на 2,46%, до $49,14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 50,93 за баррель.
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