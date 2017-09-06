Москва, 6 сентября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 сентября завершились ростом. На европейской сессии покупатели смогли пройти зону сопротивления $52,80 — $52,90. Цены на нефть резко выросли за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Резервуары с нефтью

Другой положительной новостью для нефтяного рынка стала статья в The Wall Street Journal о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения по сокращению объемов добычи нефти еще на три месяца, до конца июня 2018 года. В пользу нефти также сыграло общее ослабление американского доллара на слабых данных по промышленным заказам в США в июле.

В фокусе внимания трейдеров находятся еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). Из-за праздника в США 4 сентября отчет API выйдет 6 сентября, EIA — 7 сентября.

Негативное влияние на нефтяной рынок может оказать ураган «Ирма», которому присвоена 5-я категория опасности. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико, Флориде и на Виргинских островах.

Изначально рынок негативно реагирует на разрушения объектов и риски для экономики США, а потом положительно на их восстановление. Цель по нефти $54, но цена перед ростом может отступить к $52,70.

Напомним, 5 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,98%, до $53,38 за баррель, WTI — на 2,46%, до $49,14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 50,93 за баррель.

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