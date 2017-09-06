Москва, 6 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 5 сентября открылись ростом по доллару и евро. На рубль продолжал действовать остаточный эффект от испытания Северной Кореей водородной бомбы 3 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара вырос до 58,12 рубля, курс евро — до 69,08 рубля. Если бы не ралли по нефти, ослабление рубля к иностранным валютам продолжилось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

С повышением цен на Brent до $52,80 рубль очень быстро отыграл понесенные потери на открытии. При рорыве зоны сопротивления $52,80 — $52,90 нефть подорожала до $53,62. Вместе с ней укрепился рубль. После публикации американской статистики и данных по индексу потребительских цен в России курс рубля усилил темпы роста против иностранных валют.

Производственные заказы в США за июль упали на 3,3% (предыдущее значение +3,2%), что стало минимальным с августа 2014 г. Потребительская инфляция в РФ за август снизилась на 0,5%. В годовом исчислении она составила 3,3% против 3,9% месяцем ранее (прогноз был 3,5%). Замедление инфляции в августе повысит спрос на ОФЗ в рамках carry trade за счет высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

На фоне статистики и общего ослабления американской валюты пара доллар/рубль упала до 57,26 рубля, курс евро — до 68,19 рубля.

Сегодня, 6 сентября, нефть торгуется в небольшом минусе. По нефти открыта дорога до $54. При поддержке цен на нефть и сохраняющегося давления на доллар пара доллар/рубль способна сходить к уровню 56 рублей. Скорее всего, что падение будет сдержанным, и покупатели используют зону 57,00−57,30 рубля для наращивания длинных позиций. 6 сентября по доллару ожидается восстановление до 57,80 рубля, по евро — до 68,80 рубля.

Также сохраняется беспокойство, что Северная Корея в ближайшее время может провести запуск баллистической ракеты в преддверии празднования основания КНДР 9 сентября. 5 сентября посол КНДР в ООН Хан Тхе Сон заявил, что последние испытания ракеты и бомбы являются подарочным набором для США и при давлении на страну они получат больше подарков.

Напомним, 5 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 33 коп. (-0,57%), до 57,52 руб., курс евро — на 21,00 коп. (-0,31%), до 68,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+80,0%), евро/рубль — 405,4 млн евро (+83,02%).

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